Patti Marina: modifica nell’isola pedonale in via Zuccarello, chiusura parziale solo il sabato, riaperta via Boito

Il comandante della polizia municipale di Patti Marisa Mazzone ha disposto la riapertura al transito della via Boito di Patti Marina.

Il lungomare resterà chiuso al transito e alla sosta solo la sera di ogni sabato, dalle ore 20.00 alle 01.00, sulla corsia lato mare di via Capitan Filippo Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Santa Caterina e l’incrocio con la via D’Annunzio.

Con precedente ordinanza era stata disposta la chiusura al transito e alla sosta della corsia lato mare di via Zuccarello, nelle giornate del sabato, in orario serale e nei giorni festivi, in orario pomeridiano, con la via Boito interdetta al transito.

Adesso la chiusura della corsia lato mare di via Zuccarello nei giorni festivi non è più opportuna e la via Boito è stata riaperta al transito.