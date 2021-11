Lunghe code sul viadotto Ritiro, botta e risposta tra i sindacati e Autostrade Siciliane

I sindacati chiamano a raccolta i sindaci: “Basta penalizzare la provincia tirrenica, il CAS trovi soluzioni per concludere i lavori sul viadotto Ritiro in tempi brevi ed evitare lunghe tratte a doppio senso di marcia sulla A20”. Questa la richiesta della Uil, perché “Da circa due anni la situazione penalizza lavoratori, studenti e pendolari – in particolare chi vive nell’hinterland della città di Messina – ma anche attività commerciali e la stessa natura turistica della zona tirrenica. Da notizie stampa risulta che volgeranno al termine nei prossimi mesi i lavori sulla corsia a valle del viadotto Ritiro e che una volta terminata su questa verrà dirottato tutto il traffico della A20 che per 10 chilometri si dovrebbe sviluppare in unica carreggiata con doppio senso di circolazione, al fine di procedere nelle attività sulla carreggiata lato monte: una follia!” lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale UilTrasporti Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica.

“Ci risulta che, nei prossimi giorni, l’impresa Toto costruzioni presenterà al Cas una proposta progettuale alternativa per realizzare una rampa di collegamento tra le due carreggiate della A20, prima del viadotto Ritiro, al fine di ridurre il tratto a doppio senso di circolazione sulla carreggiata a valle dai 10 chilometri previsti a soli tre chilometri. A nostro avviso, il Cas dovrà celermente condividere la proposta della Toto costruzioni poiché occorre evitare ulteriori pesanti penalizzazioni a tutti i cittadini di Messina e della provincia. In tal senso, siamo convinti che in questa battaglia i sindaci della fascia tirrenica dovrebbero fare fronte comune. Da circa due anni circa 3 km in direzione Messina e 3,8 in direzione Palermo, degli 8,6 chilometri della A20 tra Villafranca e lo svincolo di Giostra, buona parte in galleria, sono costantemente percorribili solo a corsia unica per i restringimenti dovuti ai lavori in corso. Tutto ciò sta causando enormi file e gravissimi disagi che si traducono in danni per tutti i cittadini e per le imprese produttive e commerciali” hanno continuato Tripodi, Barresi e De Vardo.

“L’eventuale doppio senso di marcia previsto nei progetti del CAS per circa 10 km nella tratta in questione rappresenterebbe un’ulteriore inaccettabile penalizzazione per i cittadini della zona tirrenica e per le sue attività economiche e commerciali – concludono i sindacati – ma soprattutto sarebbe estremamente pericoloso sul versante della sicurezza in quanto ad ogni possibile incidente o disservizio sarebbe difficoltoso anche il semplice accesso dei mezzi di soccorso e, quindi, vi sarebbe il concreto rischio del totale blocco della circolazione nella rete autostradale tra Messina e Palermo. Quindi, una iattura da evitare a tutti i costi. Pertanto, la saggia proposta di effettuare un bypass con una rampa che ridurrebbe i disagi e la tratta a doppio senso di circolazione a circa 3 chilometri, può essere una strada percorribile, ma solo ove si protraesse per tempi brevissimi. Occorre, quindi, che la Regione e il Cas reperiscano rapidamente le risorse economiche necessarie a garantire che i lavori procedano in maniera celere e senza soste. Non reputiamo degno di una regione europea che, come recentemente accaduto per l’interruzione della A18 a Scaletta, le soluzioni e le risorse si trovino solo con l’emergenza in atto; anche per questo anche la politica locale e gli amministratori del territorio devono far sentire la propria voce per dare risposte concrete alla popolazione che rischia di subire una gravissima penalizzazione con nefaste rifluenze per tutto il territorio” hanno così concluso Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale UilTrasporti Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica.

In serata è arrivata la risposta di Autostrade Siciliane:

“In relazione alle informazioni divulgate dalla Uil Messina, Uiltrasporti e Feneal Uil Tirrenica in merito alla realizzazione del Viadotto Ritiro, Autostrade Siciliane ritiene doveroso precisare che, come dimostrato ampiamente, è chiara volontà dell’ente rendere meno disagevole possibile la fruizione autostradale ad ogni viaggiatore, e non non solo ai pendolari. Ne è dimostrazione che la proposta di progettazione della bretella, a cui si fa riferimento, nasce su precisa ed esplicita istanza avanzata all’impresa Toto dai tecnici dell’ente, al contrario da quanto lasciato intendere nel comunicato sindacale. Inoltre, pur rispettando ogni opinione, anche quelle inspiegabilmente disinformate e distanti dalle tradizionali finalità sindacali, si rende noto che l’amministrazione di Autostrade Siciliane non potrà “celermente condividere la proposta della Toto” (come scritto) se non dopo gli eventuali esiti positivi rilasciati da tutti gli organi istituzionali deputati, a seguito delle complesse valutazioni di fattibilità che devono tenere conto dei termini di tempistica, costi e sicurezza. Nell’interesse del bene collettivo, piuttosto che di qualche piccola parte, la governance rimane comunque sempre aperta ad ogni soluzione o critica costruttiva, avallata dalle adeguate competenze.