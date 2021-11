Covid – 301 nuovi casi in Sicilia, 4 le vittime. In aumento i ricoveri ospedalieri

Sono 301 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola, a fronte di 21.104 tamponi processati, Ieri i nuovi positivi erano 466. L’incidenza scende dall’1,% di ieri all’1,4%.

L’isola è al nono posto per contagi giornalieri tra le regioni: al primo c’è la Lombardia con 823 casi. Gli attuali positivi sono 7.572, con un decremento di 67 casi. I guariti sono 364, mentre si registrano altre 4 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.046.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 367 i ricoverati, 17 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 43 (4 in più).

Sul fronte del contagio nelle singole province, Catania ancora in testa con 134, poi Siracusa 52, Palermo 27, Trapani 26, Agrigento 20, Caltanissetta 18, Ragusa 11, Messina 7 ed Enna 6.