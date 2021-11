Rifiuti per strada a Capo d’Orlando, in contrada Trassari. Una mini discarica abusiva è stata attenzionata dal comando della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che è intervenuta questo pomeriggio per sanzionare l’incivile.

La persona, secondo quando riportato dalla locale polizia, è stato multato per una somma pari a 270 euro. Si spera che, colpendo il portafogli, episodi come questi non si verifichino più.