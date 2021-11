Risorse per interventi nei territori di Librizzi, Ucria e Furnari

Alcuni finanziamenti a beneficio di comuni della provincia di Messina sono stati pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Risorse per 184 mila euro riguardano una perizia per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi all’intervento di consolidamento e messa in sicurezza di un tratto del muro di contenimento in stato di dissesto del cimitero comunale lungo la strada provinciale 126 a salvaguardia dei tumuli e della cappella sovrastante nel comune di Librizzi, curati dall’ufficio del Genio civile di Messina.

Finanziato poi il progetto esecutivo relativo all’intervento completamento e messa in sicurezza dei tratti stradali Milimita – Castello e Trainara del comune di Ucria con oltre 123 mila euro, risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne.

Oltre 25 mila euro per il comune di Furnari e per la scuola media di via Marabella, per l’esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico; altri quattro interventi per 20 mila euro si riferiscono sempre ad indagini diagnostiche e verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.