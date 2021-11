Sant’Agata Militello, il Lions Club avvia anno sociale e festeggia il 16mo anno di istituzione

In un noto ristorante ha avuto luogo l’inaugurazione dell’anno sociale 2021 /2022 e la cerimonia per festeggiare il 16º anno di istituzione nella città del sodalizio di servizio, presieduto dal dottore Umberto Musarra.

Presenti al tavolo dei relatori le seguenti autorità lionistiche: il Past Governatore, socio onorario del Lions Club, Franco Freni Terranova, il presidente di zona 10 in sede, Ignazio Di Gangi, il presidente della IV Circoscrizione, Diego Taviano, il presidente della zona 9, Salvatore Ravida, il cerimoniere del club, Salvatore D’ Angelo ed il sindaco, Bruno Mancuso.

Un’attenta e puntuale disamina sul tema “dell’impegno del Lions Club International” è stata enucleata dal delegato del Lions Club Palermo dei Vespri, Pietro Manzella. Le conclusioni sono state affidate al presidente Umberto Musarra che ha affermato: “Ci siamo riuniti qui questa sera per festeggiare con tutti voi il 16º anniversario della nascita del nostro club. Non sono tanti, ma è una tappa importante per il nostro sodalizio ed è per me è un momento emozionante perché sento tutto il peso derivante dalla responsabilità di rappresentare in qualità di presidente il mio club ed i soci che hanno riposto in me la loro fiducia. Ritengo però che la fiducia bisogna meritarsela, conquistandola sul campo ed è solo alla fine del mio mandato che ciò potrà essere valutato. Non posso non pensare in quest’occasione con riconoscenza, tutti i soci fondatori e tutti coloro che 16 anni fa hanno voluto che questo club e nascesse.

Essere Lions – ha ribadito il ginecologo Musarra- significa servire con umiltà, partecipare attivamente alla vita del club, dare il proprio contributo per aiutare in tutte le forme possibili, l’umanità che soffre e cercare di migliorare la società, questa è la nostra etica, questo è il nostro fine. Questa sera comincia ufficialmente il nostro anno sociale 2021/2022, insieme al direttivo, tutti noi, abbiamo stilato un corposo programma ricco di service e di iniziative varie in linea con le direttive del Lions Club International.”

L’evento è terminato con il tradizionale taglio della torta con l’effige del Club.