Patti: alcuni locali dell’Ipab Conservatorio “Santa Rosa” saranno assegnati alle scuole del territorio

Saranno presi in affitto alcuni locali dell’Ipab Conservatorio “Santa Rosa” di Patti a beneficio degli istituti comprensivi del territorio per l’anno scolastico 2021/2022; serviranno per assicurare prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, in linea con le direttive emanate dal Governo Nazionale.

Così ha deliberato oggi l’esecutivo di Gianluca Bonsignore su proposta dello stesso primo cittadino. Il 6 settembre scorso era stata prospettata questa richiesta all’ente di via Monte di Pietà. Il Conservatorio aveva dato riscontro positivo alla richiesta, alle stesse condizioni del precedente anno scolastico, per l’importo mensile di 934 euro.

Il comune ha richiesto due aule in aggiunta alle precedenti con annessi portico e cortile esterno, per l’importo complessivo di oltre 1.300 mensili, per 360,72 metri quadrati, valevole fino al 31 agosto 2022, decorrenti dalla stipula del contratto per l’anno scolastico 2021/2022. Totale degli importi è di oltre 13 mila euro che potranno essere prelevati dal finanziamento di 80 mila euro stanziato grazie ad decreto del Ministero dell’Istruzione.