Capo d’Orlando – Mensa scolastica al via lunedì 8 novembre

Inizierà lunedì prossimo, 8 novembre, il servizio di mensa scolastica a Capo d’Orlando.

L’amministrazione comunale ha aderito alla piattaforma Donacod che permetterà ai genitori di gestire il servizio interamente on line, tramite un’app.

Le famiglie, scaricando l’applicazione sullo smartphone e compiendo acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, potranno accumulare buoni spesa che possono essere utilizzati esclusivamente per pagare la refezione scolastica.

Con l’App Donacod si potrà tenere sempre sotto controllo il proprio “borsellino”, ossia il credito per poter fruire del servizio mensa.

Domani, venerdì 5 novembre alle 18:30 è prevista una presentazione on line a tutte le famiglie tramite Google Meet. Per il servizio di refezione scolastica non è prevista una scadenza per la presentazione: le iscrizioni resteranno sempre aperte.

Per quanto riguarda i relativi pagamenti, dovranno essere effettuati esclusivamente con il sistema pagoPA ormai obbligatorio ai sensi della normativa vigente. La lista degli esercizi aderenti è disponibile sempre aggiornata nell’App Donacod.

“Avviamo questo servizio – commenta l’Assessore Salvatore Cirilla – nella consapevolezza dell’importanza che riveste per le famiglie e la scuola e nella certezza di voler garantire la massima sicurezza per alunni e docenti. Ma, al tempo stesso, non vogliamo trascurare la qualità del pasto, aspetto fondamentale per il gradimento del servizio. Per questo abbiamo previsto un terzo menu con l’aggiunta di alcune pietanze amate dai più piccoli. L’applicazione Donacod renderà la gestione del servizio più facile ed economica alle famiglie e al contempo limiterà lo spreco di cibo, elemento non trascurabile al giorno d’oggi”.