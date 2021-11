Patti: inaugurata ”l’Orchidea” nuova residenza per la terza età

Taglio del nastro per l’”Orchidea”, nuova residenza per la terza età, localizzata in via Ferriato 6 a Patti. E’ una struttura panoramica ed immersa nel verde, dedicata all’accoglienza.

Qui opererà uno staff specializzato diretto dai gemelli Francesco e Angelo Lombardo che hanno raccolto la passione e l’esperienza della madre Enza Galofaro impegnata da quasi 40 anni nel settore dell’assistenza e della cura degli anziani.

Al taglio del nastro è intervenuto il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco.