Patti: i progetti dell’assessore al turismo Daniele Greco

Il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore gli ha assegnato una delle deleghe più delicate ed importanti: il turismo.

Per il neo assessore Daniele Greco, un impegno importante, dopo essersi guadagnato i galloni, allestendo carri allegorici maestosi e gruppi mascherati di gran livello, in collaborazione con Daniela Faranda e Salvino Mosca e nell’aver contribuito a riaffermare e valorizzare a Patti il culto della patrona Santa Febronia. Altre deleghe importanti sono il tempo libero, musei e biblioteca, altro settore da rivitalizzare, visto che Patti offre tanto in questo ambito e infine i diritti degli animali.