Ficarra, scontro frontale tra due vetture sulla SP 144

Nel primo pomeriggio di oggi due vetture si sono scontrate frontalmente sulla SP 144 di Sellica, nel territorio comunale di Ficarra.

Conivolte una Opel Corsa, condotta da un giovane, che viaggiava in direzione mare ed una Lancia Y con a bordo due donne, madre e figlia, che si stava dirigendo in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, per le cure del caso.

In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Ficarra.