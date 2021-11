Lavori urgenti alla rete dell’acquedotto in c/da Bruca nella giornata di Venerdì 05/11/2021, comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica nel tratto compreso tra c/da Malvicino e l’Hotel Amato.

“L’Amministrazione Comunale si scusa con la cittadinanza per l’inconveniente”, si legge nella nota. La ditta incaricata per risolvere il guasto sarà al lavoro dalle prime ore del mattino. Si consiglia pertanto di rifornirsi sin da subito per limitare il più possibile i disagi.