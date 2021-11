Milazzo: arriva in aula la proposta di delibera del piano di utilizzo del demanio marittimo

Il 4 novembre prossimo, alle ore 19.00, riprendono in seduta ordinaria i lavori del consiglio comunale di Milazzo. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la proposta di delibera relativa al piano di utilizzo del demanio marittimo, esitato la settimana scorsa dalla seconda commissione.

Il consigliere Antonio Foti ha auspicato che in aula si possa avviare una discussione e un confronto su punti importanti previsti dal piano che richiedono la massima attenzione e cautela, essendo uno strumento urbanistico che inciderà sul futuro e sullo sviluppo economico, turistico ed ambientale della città del Capo.

Tra le note positive, ha ribadito ancora il consigliere, la rimozione dal Pudm dell’ecoporto a Marina Garibaldi che avrebbe avuto un impatto sul piano paesaggistico ed ambientale non indifferente. Un altro aspetto è quello legato alla previsione di una mobilità lenta con il progetto della pista ciclabile, già inserita tra l’altro anche nel Piano Urbano del Traffico. Da approfondire anche gli aspetti legati al fenomeno ormai incontrollato dell’erosione costiera, sia sul litorale di ponente che su quello di levante.

Riguardo ad altre iniziative legate all’attività politica, i consiglieri Fabiana Bambaci (prima firmataria) Massimo Bagli e Giuseppe Doddo con una mozione, hanno chiesto di realizzare poli espositivi permanenti in piazza Impastato e in piazza De Andrè per incentivare lo sviluppo economico del territorio; si vuole dare l’opportunità agli operatori del terzo settore (artigiani, vivaisti) per porre in essere iniziative utili a far diventare Milazzo una città ancora più vivace e dinamica.