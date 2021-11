Covid, 382 nuovi contagiati in Sicilia. Lieve incremento nei ricoveri ospedalieri

Sono 382 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 13.028 test rapidi e molecolari eseguiti. Ieri erano stati 285 su circa 7.000 test processati.

L’incidenza torna a scendere dal 4% al 2,9%. Sono 7.611 gli attuali positivi nella regione, con un incremento di 227 unità. Sono soltanto 152 i guariti del giorno. La Regione Sicilia comunica 3 decessi oggi, di cui uno dell’01 novembre, uno del 30 ottobre ed uno del 29 ottobre scorsi.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, si registra un incremento sia nei ricoveri ordinari, che dai 300 di ieri passano ai 305 di oggi, che nei reparti di terapia intensiva. Ieri erano 36 le persone in rianimazione, oggi sono 40, con 6 nuovi ricoveri in 24 ore.

Ed anche nel messinese i ricoveri registrano un aumento, passando da 46 a 49 complessivamente in 24 ore. 34 i degenti al Policlinico, di cui 5 in rianimazione; 11 al Papardo, con 2 persone in terapia intensiva; un solo ricoverato a Barcellona e 3 al Piemonte.

Per quanto riguarda, invece, le singole province è ancora Catania in testa per nuovi contagi del giorno, 239. Seguono Palermo con 58 casi, Siracusa 55, Trapani 11, Agrigento e Ragusa 6, Caltanissetta 5, due soli contagi a Messina e nessun caso registrato ad Enna.