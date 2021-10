Trapani, uccide il compagno con una coltellata. Tragedia preannunciata su facebook

Tragedia a Trapani dove nella notte ha perso la vita Cristian Favara, 45 anni, con precedenti di polizia e che al momento era agli domiciliari nella sua casa del centro storico. Favara è stato colpito al petto con una coltellata al culmine di una lite. Ad ucciderlo sarebbe stata la compagna, Vanda Grignani: la donna avrebbe infatti confessato il delitto. L’uomo, con precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l’obbligo di rientrare in casa alle 23. Sembra che ieri sera sia rientrato in ritardo e che sarebbe scoppiata una lite con la compagna per questo motivo. La donna lo avrebbe quindi colpito con un coltello. Su quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti. La donna è stata arrestata e condotta in carcere. Intanto l’attenzione è puntata su due post pubblicati su Facebook ieri sera, poco prima del delitto, da Vanda Grignani.

“O chiesto aiuto questo pezzo di merda mi ha distrutto la polizia e carabinieri di trapani difendono lui ok va bene sono stanca o xso tutti non o più niente da xdete xdonatemj” ha scritto la presunta omicida.

“Scusate vi voglio bene a tutti mi manca la mia famiglia sono sola questo essere mj ha portato all esasperazione la polizia e carabinieri di trapani sembrano ke vadano d accordo con lui stasera farò qualcosa ke non avrei mai pensato vi amo xdonatemi”