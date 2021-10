Covid, in Sicilia 301 nuovi contagi. Due le vittime

Sono 301 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 11.204 test molecolari e rapidi processati. Ieri erano stati 285 su poco più di 11.000 test analizzati.

Sostanzialmente stabile l’incidenza che si attesta al 2,7%. Sono 7197 gli attuali positivi sull’Isola, 35 più di ieri con 264 guariti in 24 ore. Due le vittime registrate nelle ultime 24 ore, che portano a 7.017 le vittime da inizio pandemia.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri si rileva un lieve incremento dei dati. Sono 321 le persone attualmente ricoverate, 3 in più rispetto a ieri. 33 i degenti in terapia, stesso numero di ieri, con 3 nuovi ricoverati in 24 ore.

Sul fronte della distribuzione dei nuovi casi tra le province dell’Isola, in testa oggi Catania con 116 contagiati, poi Palermo 96, Messina 40, Trapani 21, Enna 11, Caltanissetta e Agrigento 7 Ragusa 3 e Siracusa 0.