Covid, 285 nuovi casi in Sicilia. Allenta ancora la pressione sugli ospedali

Scende il numero dei nuovi contagi in Sicilia, che scivola al settimo posto – prima è la Campania con 629 casi – tra le regioni italiane per nuovi contagi giornalieri. Sono 285 i nuovi casi di Covid 19 registrati nel bollettino di sabato 30 ottobre nell’isola, su 11.153 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 471 su circa 12.600 tamponi.

L’incidenza scende dunque nuovamente , passando dal 3,7% al 2,6%.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 7.162 (+20 rispetto a ieri). 262 i siciliani guariti nelle ultime 24 ore, mentre si registrano altre 3 vittime: una del 29 e una del 28 ottobre ed una del 20 settembre scorso. Il totale dei decessi da inizio pandemia in Sicilia raggiunge cos’ì quota 7.015 persone.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 318 complessivamente ricoverati con sintomi: 3 in meno rispetto a ieri. Di questi 33 sono degenti in terapia intensiva, tre in meno rispetto all’ultimo report, con 1 nuovo ricovero in 24 ore.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione interna dei nuovi contagi, in testa oggi c’è la provincia etnea con più della metà dei nuovi casi, 167. Seguono Siracusa e Trapani rispettivamente con 31 e 30 contagiati e poi Agrigento +21. Numeri contenuti per le altre province: Enna +12 e Palermo +10; Caltanissetta conta 8 nuovi contagi, Messina 5 e Ragusa soltanto uno.