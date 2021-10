Rocca di Capri Leone, grande festa per i 100 anni di “nonna Teresa”

Una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Capri Leone, questa mattina ha reso omaggio al fantastico traguardo raggiunto dalla signora Teresa Bontempo che ha festeggiato i suoi 100 anni.

Nonna Teresa, originaria di Naso, che ha sempre fatto la casalinga, si è trasferita nella vicina Rocca di Capri Leone nel 1986, insieme al figlio Vincenzo, con cui vive. La sua è stata una vita semplice e tranquilla, ma all’insegna di una grande vitalità dedicata ai suoi nipotini ed anche oggi la centenaria è davvero in grande forma. La signora Teresa, infatti, non solo vanta ancora un ottimo appetito, ma non assume alcun tipo di farmaco e continua, senza difficoltà, a svolgere il suo hobby preferito: lavorare la maglia ai ferri.

Nonna Teresa ha spento le sue 100 candeline in casa sua, circondata dall’affetto della sua famiglia: il figlio Vincenzo, la nuora, nipoti e pronipoti.

“Alla “nostra” simpatica nonnina i migliori auguri di rimanere ancora per tanti anni arzilla e sorridente come l’abbiamo trovata oggi.” scrive il primo cittadino caprileonese Filippo Borrello via social. Un augurio a cui si associa anche la redazione di AMNotizie.