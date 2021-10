Fondi regionali per i distretti forestali della provincia di Messina

Sono stati ammessi a finanziamento interventi per ridurre la frammentazione degli habitat, mantenere il collegamento ecologico e funzionale e tutelare l’ambiente. L’importo totale stanziato dal dipartimento di sviluppo rurale della Sicilia è di oltre 25 milioni di euro.

Tra gli altri i progetti in provincia di Messina riguardano la naturalizzazione nei distretti forestali 1 e 2 Tirreno, area territoriale “A” per 343 mila euro, poi l’area territoriale “B” per 601 mila euro e infine il distretto forestale 3 per 703 mila euro.

Altre risorse riguardano sempre il dipartimento rurale e si riferiscono ai Paf e ai piani di gestione della Rete Natura 2000. Importo tale dei progetti ammessi oltre 27 milioni di euro.

Anche questi andranno a benefici dei distretti forestali per la conservazione e miglioramento della biodiversità e della funzionalità degli habitat; si riferiscono al distretto forestale 4 per 496 mila euro, ai distretti forestali 6 e 7 per 387 mila euro, ai distretti forestali 1 e 2 Tirreno, area territoriale A per 497 mila euro, al distretto forestale 5, Area territoriale B per 277 mila euro, al distretto forestale 5, Area territoriale A per 275 mila euro e infine al distretto forestale 2 per 277 mila euro.

Altri fondi regionali riguardano il progetto esecutivo per la messa in sicurezza ed adeguamento della pista di protezione civile di collegamento tra Fondachelli Fantina e le frazioni, nel tratto compreso tra le località Trabuglia e Santitta.

Riguardano il piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne. Importo previsto 121 mila euro.