Covid – 471 nuovi casi in Sicilia, 3 i decessi. Casi e incidenza in aumento, ma ricoveri stabili

Sono 471 i nuovi casi di Covid 19 registrati nel bollettino di venerdì 29 ottobre nell’isola, a fronte di 12.651 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 308 su circa 13 mila tamponi.

L’incidenza sale dunque, passando dal 2,2% di ieri al 3,7%. L’isola è al quinto posto per contagi in Italia tra le regioni: prima la Campania con 654.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 7.142 (+98). I guariti sono 370, mentre si registrano altre 3 vittime: il totale dei decessi da inizio pandemia in Sicilia raggiunge quota 7.012. l decessi risalgono: 1 al 27 ottobre, 1 al 26 e 1 addirittura al 28 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 321 ricoverati: 3 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 36 (due in meno di ieri, con 1 nuovi ingressi del giorno).

Nonostante una lieve crescita dei casi dunque le ospedalizzazioni sono in calo. La campagna vaccinale, giunta al 77% di immunizzati con doppia dose in Sicilia, permette agli ospedali siciliani di non essere in emergenza.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania guida con 170, 98 a Siracusa, 69 a Palermo e 59 a Messina. Poi 26 ad Agrigento, 24 a Trapani, 18 a Caltanissetta, 6 ad Enna e 1 solo caso a Ragusa.