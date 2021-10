Contributi per i costi e le trasferte sostenuti dalle società sportive siciliane di “A” e di “B”

Altri 200 mila euro sono, invece, destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società siciliane non incluse nel piano di riparto 2019; in questo caso i contributi saranno assegnati alle competenti federazioni, che provvederanno alla ripartizione in favore delle singole società sportive.

Un’altra tranche di contributi previsti nel bilancio regionale ammonta a un milione ed è destinata a tutte le società sportive siciliane nei campionati di serie A e B indetti dalle federazioni riconosciute da Coni e Cip.



Prorogato al 12 novembre, inoltre, il termine per la presentazione delle domande per il rimborso delle trasferte degli atleti. Il governo regionale ha stanziato 400 mila euro, che serviranno a sostenere i costi di trasferta per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta per ogni partenza.