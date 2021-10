Campionato di serie D, girone I: Città di Sant’Agata in casa contro il Licata, il Fc Messina sarà in esterno contro il Fc Lamezia

La 7° giornata della Serie D, la 9° per i gironi A, B, D, H e I, inizia domani e termina mercoledì prossimo.

Da domenica prossima fino al 27 marzo le partite inizieranno alle 14.30. Nessun anticipo è previsto per il girone I, mentre nel posticipo dell’1 novembre, alle 14.30, si disputerà Paternò-Gelbison. Prevista una variazione di campo per la partita tra Acireale-Biancavilla, in programma al “Gaeta” di Enna.

Queste le designazioni arbitrali per le partite di domenica nel girone I: Cavese-San Luca (Riccardo Fichera di Milano), Acireale-Biancavilla (Senthuran Lingamoorthy di Genova), S. Agata-Licata (Nicolò Rodigari di Bergamo), Cittanova-Castrovillari (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Trapani-Giarre (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Fc Lamezia-Fc Messina (Alessio Marra di Mantova), Real Aversa-Portici (Erminio Cerbasi di Arezzo), Sancataldese-Santa Maria Cilento (Marco Marchioni di Rieti), Rende-Troina (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore).

Infine per la Coppa Italia sono in programma quattro posticipi dei trentaduesimi. Quattro partite sono posticipate a mercoledì 10 novembre sempre alle 14.30: si tratta di Trapani-Licata, Cittanova-Francavilla, la vincente dell’abbinamento del Primo turno Sambenedettese-Porto D’Ascoli e il Notaresco, Derthona-Fossano.