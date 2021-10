Weekend da non perdere per gli amanti del fuoristrada. Il 31 ottobre si terrà a Tortorici il primo raduno nazionale “Fif Club Lions Nebrodi 4×4”, un raduno multimarche che vedrà coinvolti fuoristrada provenienti da tutta la Sicilia.

Il ritrovo sarà alle 7.30 in Piazza Faranda, da dove poi si partirà per un percorso di 70km immersi nella natura nebroidea, che farà da cornice alla gara. Partenza prevista per le 9.30.

La partecipazione è consentita solo a vetture 4×4, munite di marce ridotte. Indispensabili nelle dotazioni: apparecchio CB o VHF, corde di traino, grilli, ect. La quota per ogni vettura è di 50€ per i soci FIF, 65€ per i non soci.

Per ulteriori info visitare la pagina Facebook Club Lions Nebrodi 4×4.