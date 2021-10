Sollevamento pesi – Il 26enne orlandino Francesco Mirenda vince la Coppa Italia di Disensione su Panca

L’orlandino Francesco Mirenda è salito sul gradino più alto del podio, ieri al Pala Cannizzaro di Caltanissetta, al termine della competizione valida per la Coppa Italia di Distensione su Panca, organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica.

Un risultato importante per il 26enne, che da solo un anno si dedica al sollevamento pesi ed ha anche fatto della sua passione un lavoro, aprendo a Capo d’Orlando una palestra dedicata principalmente al powerlifting, in contrada San Martino.

130 kg i chili sollevati con un bilanciere da Francesco, mentre era disteso su una panca: il risultato migliore, che gli ha permesso di primeggiare tra i sei partecipanti, nella categoria under 80 kg.

“Gareggiare in Fipe è complicato – spiega Francesco Mirenda –, a causa del rigido regolamento non è così semplice ottenere l’alzata valida. Dopo la mia prima gara di maggio, in cui arrivai quarto, oggi il primo posto in una competizione Fipe mi riempie di orgoglio e mi spinge a puntare ancora più in alto, nella speranza di salire sul podio nazionale Fipe. Ringrazio il mio allenatore Gianluca Nicolai – conclude Mirenda -, a cui devo tutto: grazie a lui ho scoperto il powerlifting ed il mio vero potenziale”.