Caro rifiuti, per l’on. Laccoto “150 Comuni rischiano il dissesto senza l’intervento della Regione”

“Con i costi altissimi per il trasporto e il conferimento dei rifiuti, 150 Comuni rischiano il dissesto: l’Assessore Regionale venga subito a riferire in aula all’Ars su come intende affrontare questa grave situazione”. Il deputato regionale Giuseppe Laccoto ha depositato l’interrogazione parlamentare annunciata lo scorso fine settimana a seguito della comunicazione della Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica di Lentini in cui si conferiscono i rifiuti indifferenziati di quasi tutti i centri della Sicilia Orientale, e che ha notificato l’introduzione di una ulteriore tariffa di conferimento pari a 334 euro a tonnellata per i rifiuti che dovranno essere trasportati fuori Regione. “Una stangata che nessun Comune può sostenere” commenta ancora l’on. Laccoto che ricorda come, per legge, l’intero costo per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compreso il trasporto e il conferimento in discarica, grava totalmente sui cittadini.

“Ma è bene ricordare – afferma ancora l’on Laccoto – che il termine fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è scaduto lo scorso 31 luglio e che per l’anno in corso, lo stesso piano non può essere né modificato né aggiornato. Solo l’intervento finanziario della Regione Siciliana può evitare il sicuro dissesto della quasi totalità dei comuni interessati e bisogna muoversi in fretta. Domani sarà troppo tardi”. “Sono stato facile profeta lo scorso febbraio a lanciare l’allarme sulla questione rifiuti, ma il mio appello è caduto nel vuoto. Adesso – conclude l’on. Laccoto – occorrono provvedimenti straordinari ed urgenti”.