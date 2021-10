Incidente mortale nella notte a Lipari, deceduta una ragazza di 29 anni. Il conducente in codice rosso

Un tragico incidente, che si è portato via una giovane vittima. Il tutto è accaduto alle 5 di questa mattina. Una Renault Clio, con a bordo 5 persone, è uscita di strada sulla SP 179 in località Quattropani, per causa ancora da chiarire.

L’auto è rimasta incastrata tra l’albero e un muro e due persone sono rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo.

Purtroppo una ragazza non è sopravvissuta: si tratta della 29enne Desirèe Villani, che pare viaggiasse sul sedile posteriore dell’auto.

Il conducente invece, incastrato tra volante e sedile, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale a Palermo in codice rosso.

I Vigili del Fuoco di Lipari, arrivata tempestivamente con gli automezzi di soccorso, hanno estratto dalle lamiere sia la vittima, che il conducente.

Sul posto erano presenti anche personale del 118 e Carabinieri e automezzo privato per la rimozione dell’auto. Sembrano meno gravi le condizioni degli altri tre giovani (due ragazzi e una ragazza) che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lipari.