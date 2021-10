Sant’Agata Militello, concessi i domiciliari a 50enne arrestato per esecuzione pena

Il Tribunale di sorveglianza di Messina, Presidente Francesca Arrigo, magistrato Gemma Occhipinti ed esperti Adelaide Merendino e Maria Grazia Pantè, ha concesso gli arresti domiciliari ad un 50enne santagatese arrestato lo scorso 26 febbraio di poliziotti del commissariato di Sant’Agata Militello in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Messina. Il Tribunale lo aveva riconosciuto responsabile dei reati, perpetrati nel 2018, di tentato furto, violazione di domicilio ed evasione dal regime degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto. L’uomo era stato trasferito, quindi, nel carcere “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove stava scontando la pena residua di 1 anno, 3 mesi 3 e un giorno di reclusione.

Il Tribunale di sorveglianza, lo scorso 20 ottobre, parzialmente accogliendo la richiesta dei legali del 50enne, gli avvocati Giuseppe Allò e Rosario Di Blasi, che invero avevano chiesto in via principale di sottoporre l’uomo all’affidamento in prova ai servizi sociali, ha accolto la richiesta in subordine, disponendo invece, il regime degli arresti domiciliari fino al 25 febbraio prossimo, data della fine della pena. Le determinazioni del Tribunale trovano fondamento sia nella buona condotta del condannato, che in regime di detenzione si è reso partecipe delle attività mirate alla funzione rieducativa della pena e al reintegro sociale, sia della possibilità concreta di poter essere reinserito nel mondo del lavoro, evidenziata dai legali di parte nella richiesta.