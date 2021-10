Patti, nuovi loculi per i cimiteri del centro e di Scala, avviata la progettazione

Studio geologico e progettazione esecutiva per realizzare nuovi loculi nei cimiteri del centro di Patti e della frazione Scala.

Saranno utilizzate le somme del decreto regionale del piano di sviluppo e coesione 2014-2020– fondo investimenti per i comuni per circa 90 mila euro. Si tratta di risorse assegnate al comune di Patti, somme aggiuntive rispetto a quelle rendicontate da utilizzare a finalità sociali e da rendicontare entro il 31 dicembre 2021.

Sono state assegnate queste risorse per nuovi loculi per la quasi totale saturazione dei posti per la tumulazione dei feretri all’interno dei due cimiteri, per poter procedere alla rendicontazione della spesa nei termini assegnati. Nello stesso tempo si deve procedere alla elaborazione di uno studio geologico e della progettazione e direzione lavori per la parte strutturale di supporto all’ufficio tecnico, per la redazione del progetto esecutivo.

Collaudatore statico in corso d’opera è l’ingegnere Tindaro Triscari, rup è il geometra Antonino Cusmà Piccione.