Covid-19 – Oggi in Sicilia 286 nuovi casi. Catania ancora in tripla cifra

286 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 15.441 tamponi, con un tasso di positività pari all’1,9%. Contagi in calo rispetto a ieri, mentre si registrano, purtroppo, altre 7 vittime, i guariti invece sono 403. Gli attuali positivi nell’Isola sono 6.682, 124 in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali siciliani sale ancora, lievemente, il numero dei positivi al Covid ricoverati: sono 266 quelli in area medica (3 in più rispetto a ieri), 48 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (1 in meno) con un solo ingresso nelle ultime 24 ore.

La provincia con più contagi è ancora quella di Catania, che oggi fa segnare 116 nuovi positivi. Questi i numeri delle altre province: Siracusa 46, Palermo 42, Enna 30, Agrigento 25, 10 nuovi casi a Messina, Ragusa 7, Caltanissetta 6 e Trapani 4.