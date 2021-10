Vulcano – Evacuate altre abitazioni in serata al porto di Levante. Preoccupano gas e fumi

Ancora un’evacuazione. Altri due nuclei familiari dell’isola di Vulcano – per un totale di quattro persone – sono stati allontanati dalle proprie abitazioni intorno alle 19 di questa sera.

Stavolta, però, siamo in un’area distante da quella in cui ricadono le prime due, a poche centinaia di metri dal molo di Levante, quello – per intenderci – in cui attraccano gli aliscafi.

La ragione, a quanto pare, sarebbe la stessa: esalazioni di gas dal sottosuolo, pericolosi per la salute perché ricchi di anidride carbonica e anidride solforosa.

La situazione comincia a preoccupare anche i vulcanari, che fin qui, nonostante il livello di allerta passato da verde a giallo, erano stati relativamente sereni.

Già nel pomeriggio era stata notata una nuova fumarola vicino al laghetto termale, nella zona del porto di Levante.

La zona è stata immediatamente recintata per consentire il monitoraggio da parte degli esperti dell’Ingv.

Per quanto riguarda le fumarole sulla sommità del cratere, invece, i valori si mantengono alti, ma sono costantemente monitorati dai vulcanologi.

Intanto il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha riferito che a Vulcanello, alcune delle villette confiscate alla mafia e donate al Comune, saranno messe a disposizione per realizzare un Centro di coordinamento e rafforzamento del monitoraggio e per poter ospitare, in caso di necessità, vulcanologi, tecnici e forze dell’ordine. Le 13 villette quattro anni fa furono assegnate al Comune dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità.