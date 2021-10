Patti: nominati gli assessori, si resta in attesa dell’assegnazione delle deleghe

E’ tra i primi, con ogni probabilità, il secondo atto amministrativo del neo sindaco di Patti Gianluca Bonsignore; per la cronaca è la determinazione numero 32 che portata la data di ieri, quando ancora, in assenza della pubblicazione all’albo pretorio online, giravano si i nomi degli assessori, ma in via ufficiosa. I due nuovi, ovviamente, perché tre erano stati già designati all’inizio della campagna elettorale.

Ieri tutti e cinque i componenti dell’esecutivo hanno giurato e venerdì saranno ufficializzate anche le deleghe, seppur già trapelano indiscrezioni. Seguendo l’ordine del provvedimento firmato dal sindaco Bonsignore, c’è Eliana Raffa, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice sindaco, alla quale, essendo avvocato, potrebbe essere assegnata, tra le altre, il contenzioso; poi Salvatore Sidoti e Daniele Greco e qui ci fermiamo sugli assessori designati, ai quali potrebbero andare, tra le altre, lo sport al primo e il turismo e lo spettacolo al secondo.

In avanti i nuovi: Giovanni Di Santo, al quale potrebbe andare la delega al decentramento e dunque la cura delle frazioni e infine Gaetano Crisà, dirigente medico dell’ospedale di Patti, che potrebbe occuparsi di servizi sociali e sanitari, collegati ai migliori auspici per la massima operatività del “Barone Romeo”.

Riguardo al primo consiglio comunale del nuovo corso amministrativo, come è noto, sarà il 26 ottobre alle ore 18.00. Infine una nota sui primi nodi amministrativi del nuovo esecutivo collegati alla questione dei rifiuti.

Da oggi dovrebbe essere cessata l’emergenza che, per i primi giorni della settimana, non ha consentito ai cittadini di poter conferire l’umido e l’indifferenziato; si sa che la questione è prettamente economica e se dovesse essere risolta in via definitiva con buona pace di tutti, sarebbe il primo passo positivo per il nuovo governo della città.