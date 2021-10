Covid-19 – Oggi in Sicilia 368 nuovi casi, di cui 48 nel messinese. Su i ricoveri

Sono 368 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.619. L’incidenza dei casi positivi raddoppia rispetto a ieri (oggi è del 2,51%), mentre nell’isola, al momento, sono positive 6.806 persone. 5 i nuovi decessi (di cui 3 relativi a ieri, uno al 18 ottobre ed uno al 14 agosto).

404 i guariti di oggi, mentre degli attuali positivi, 263 pazienti sono ricoverati con sintomi (8 in più di ieri), mentre 49 persone sono in terapia intensiva (1 in più, con 6 ingressi del giorno).

Questa la suddivisione dei nuovi contagi nelle province dell’Isola: 173 a Catania, 48 a Messina, 42 a Palermo, 38 a Siracusa. Poi 21 ad Agrigento e Caltanissetta, 15 ad Enna, 6 a Trapani e 4 a Ragusa.