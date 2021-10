Capo d’Orlando: raccolta differenziata per il 21, 22 e 23 ottobre

Il passaggio per la raccolta di vetro e lattine negli esercizi commerciali di Capo d’Orlando verrà effettuato domani, giovedì 21 ottobre.

L’assessore Salvatore Cirilla ha raggiunto l’intesa con la ditta “Ecolandia” che gestisce la raccolta differenziata, in considerazione della modifica al calendario settimanale della raccolta porta a porta per la concomitanza della festa patronale che aveva previsto il rinvio al prossimo mercoledì del passaggio per vetro e lattine.

Domani, quindi, verrà raccolta la frazione organica/umido per le utenze domestiche, oltre al vetro e lattine per i locali pubblici. Venerdì 22 ottobre – giorno della festa in onore di Maria Santissima – il servizio non verrà effettuato, mentre sabato 23 avverrà regolarmente la raccolta dell’indifferenziato.

“Con il passaggio di domani per vetro e lattine – commenta l’assessore Cirilla – veniamo incontro alle esigenze degli esercizi commerciali del centro che avevano sollevato l’esigenza della raccolta settimanale”.