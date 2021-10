Ridurre gli infortuni sul lavoro in provincia, l’impegno dell’organismo paritetico territoriale Scuola Edile Cpt Messina

Boom dell’edilizia ed escalation degli infortuni più o meno gravi nei cantieri della provincia di Messina.

L’organismo paritetico territoriale Scuola Edile Cpt Messina, dal canto suo, è costantemente presente con i propri tecnici nei cantieri dei 108 comuni provincia ed effettua prevenzione e formazione in cantiere sia agli operai, che ai tecnici della stazione appaltante.

Nei giorni scorsi, anche a seguito di eventi luttuosi che si sono verificati nei cantieri anche in provincia, la presidenza dell’organismo messinese ha inviato una nota di sensibilizzazione sul rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, a 1.500 imprese che attualmente hanno dei cantieri edili aperti in provincia di Messina.

L’organismo vuole contribuire, con la presenza qualificata di esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a collaborare con le aziende, non solo nei cantieri pubblici ma anche in quelli privati, a ridurre il rischio di infortuni.

Da qui sono stati avviati una serie di incontri con i dirigenti della città Metropolitana di Messina, per siglare un’intesa per effettuare sopralluoghi sui cantieri; il confronto sarà allargato a livello istituzionale anche per l’applicazione del recente decreto legge che rafforza l’impegno degli Organismi Paritetici Territoriali in particolare sulla comunicazione all’Ispettorato del lavoro ed all’Inail di tutte le aziende che vengono seguite sia sulla formazione che sull’assistenza e consulenza ed anche per le ditte che verranno asseverate dal Cpt.