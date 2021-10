Covid – 264 nuovi casi in Sicilia, 13 i decessi. Quasi mille i guariti

Sono 264 i nuovi contagi da covid-19 registrati in Sicilia secondo il bollettino del Ministero delle Salute del 19 ottobre 2021, su 18.993 tamponi processati.

Nel report del giorno precedente i casi segnalati erano stati 260 su poco più di 10mila test processati. Si dimezza dunque il tasso di positività dal 2,4 all’1,3%.

a regione oggi è quarta in Italia per numero di nuovi contagi, al primo posto la Lombardia con 412 casi, seguita da Lazio (326) e Veneto (294).

Buone notizie dai guariti, che sono 948. Gli attuali positivi in Sicilia sono adesso 6.860. In aumento, rispetto all’ultimo bollettino, invece i decessi: sono 13, di cui 12 riferiti ai giorni precedenti.

Lieve rialzo tra i ricoveri ospedalieri: sono in tutto 303 i degenti nei reparti covid, di cui 255 nei reparti ordinari (1 in più) e 48 in terapia intensiva (5 in più), con 6 nuovi ingressi del giorno.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi nelle province dell’Isola: Catania 118, Messina 38, Siracusa 34. Poi Enna 17, Trapani 16, Palermo 14, Agrigento 12, Caltanissetta 10, Ragusa 5.