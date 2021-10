Autostrada A/20, si stacca pannello da galleria. Chiuso tratto Cefalù-Castelbuono. Traffico in tilt sulla statale 113

Giornata infernale per la viabilità in provincia di Palermo. Nella tarda mattinata di oggi un incidente stradale ha visto coinvolte 3 autovetture, una Lancia Y, una Fiat Punto ed una Peugeot, all’interno della galleria Gallizza sulla A/20 nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù. Alcune persone persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Buonfornello.

All’interno della galleria si è distaccato un pannello e – ci fanno sapere dal Cas – i tecnici del Consorzio autostrade si sono messi subito al lavoro per ripristinare la sicurezza stradale. Il tratto è rimasto chiuso anche per consentire la rimozione dei mezzi e il traffico è stato deviato sulla statale 113, dove ha subito rallentamenti e ingorghi, anche a causa di un altro incidente avvenuto per un mezzo pesante che nel primo pomeriggio di oggi avrebbe danneggiato il passaggio a livello di “S.Ambrogio”. La chiusura del tratto autostradale si protrarrà fino a completamento degli interventi, che potrebbero già concludersi entro questa sera, intorno alle 20:00

Immagini di repertorio