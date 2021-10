Covid, 260 i nuovi contagi in Sicilia. Lieve incremento dei ricoveri ospedalieri

Sono 260 i nuovi contagi da covid-19 registrati in Sicilia secondo il bollettino del Ministero delle Salute del 18 ottobre 2021. 10.960 i test rapidi e molecolari elaborati con il tasso di positività che sale leggermente al 2,4%. Nel report del giorno precedente i casi segnalati erano stati 229 su poco meno di 9.789 test processati.

L’Isola torna al primo posto tra le Regioni italiane per nuovi casi del giorno, seguita da Emilia Romagna con 209 casi e Lazio con 202.

Gli attuali positivi in Sicilia sono adesso 7.544, 152 in meno rispetto all’ultimo report, grazie anche alle 407 guarigioni registrate. In aumento, rispetto all’ultimo bollettino, invece i decessi: sono 5, di cui uno del 18 ottobre, tre del 17 ed uno del 16 ottobre.

Lieve rialzo tra i ricoveri ospedalieri: sono 254 i degenti nei reparti ordinari covid, 8 in più rispetto al dato di domenica 17 ottobre. Passa da 42 a 43 il numero delle persone in terapia intensiva, dove si contano 4 ricoveri in 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi nelle province dell’Isola: in testa Catania con 102 casi. Segue Messina con 48, Palermo 31, Siracusa 28, Agrigento 22. Poi Ragusa 15 nuovi casi, Caltanissetta 11, Trapani 2 ed 1 solo caso ad Enna.