Capo d’Orlando: presentato a Villa Piccolo il libro di Francesco Terracina “Targa Florio, le Madonie e la gara più bella”

Metti tante auto del passato in un ambiente particolarmente suggestivo come Villa Piccolo di Calanovella di Capo d’Orlando; si tratta di auto custodite come reliquie dai loro proprietari, il cui valore è inestimabile, che ci riportano indietro nel tempo, con le immagini in bianco nero sulle strade polverose dove imperversavano piloti come Nuvolari e Fangio. Suggestioni ed immagini che passano anche attraverso il libro di Francesco Terracina sulla gara automobilistica più antica al mondo: “Targa Florio, le Madonie e la gara più bella”.