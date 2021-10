Capo d’Orlando – Presentata la nuova giunta comunale

Il rieletto sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha presentato questa mattina, in aula consiliare, la nuova giunta che lo affiancherà per i prossimi 5 anni.

Cinque gli assessori nominati: oltre ai già designati Aldo Sergio Leggio (che sarà anche vicesindaco), Enza Giacoponello (Bilancio) e Giacomo Miracola (Cultura, Sport e Spettacolo), il primo cittadino di Capo d’Orlando ha deciso di affidare gli altri due assessorati all’ex presidente del Consiglio Carmelo Galipò e all’assessore uscente Salvatore Cirilla.

Niente nomine dunque per Fabio Colombo, assessore uscente più votato, nè per le donne che avevano registrato ottimi risultati elettorali, come Li Puma e le due Bontempo.

Cirilla e Sergio Leggio dovrebbero dimettersi, lasciando spazio in consiglio a Reale e Fardella, mentre Carmelo Galipò non si dimetterà.