Incidente nella notte a Taormina, muoiono due giovani messinesi di 32 e 35 anni

Tragedia nella notte. È di due morti e due feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale autonomo avvenuto, intorno alle tre di questa notte, all’uscita della galleria Montetauro a Taormina.

Una Fiat Panda, con a bordo quattro persone, proprio dopo l’uscita del tunnel si è ribaltata dopo aver sbattuto contro un palo della luce, nei pressi del parcheggio Lumbi. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente.

Dopo l’impatto purtroppo non c’è stato nulla da fare per Roberto Spadaro, 32enne di Messina. Il conducente dell’auto, Antonio Russo, di 35 anni, è stato portato d’urgenza in elicottero al “San Marco” di Catania, ma il suo quadro sanitario era troppo compromesso ed è deceduto questa mattina.

Sembrano non essere preoccupanti le condizioni di altri due passeggeri. Il gruppo aveva trascorso una serata a Taormina e stava rientrando nella città dello Stretto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.