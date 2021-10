Volley – L’Orlandina cresce con il suo nuovo title sponsor: ora è “Limochef Capo d’Orlando”

L’Orlandina Volley è lieta di annunciare la nuova partnership con Eurofood s.r.l., che abbinerà il proprio marchio Limochef al nome della nostra società.

La storia di Eurofood comincia nel 1890 in Sicilia e va avanti da cinque generazioni. Oggi l’azienda della famiglia Ingrillì è l’unica a trasformare e imbottigliare il succo di agrumi siciliano fresco nello stesso stabilimento. Limochef, in particolare, è fatto con succo di limone da concentrato ed unisce la convenienza di un succo pronto all’uso alla comodità di formati che vanno da 100ml a 5L.

Entusiasmo e soddisfazione nelle parole del dirigente di Eurofood s.r.l. Franco Ingrillì, da poche ore riconfermato sindaco di Capo d’Orlando: “Da anni seguo con interesse lo sviluppo dell’Orlandina Volley e ho apprezzato gli sforzi e i sacrifici di questa società, che è cresciuta, con professionalità e capacità, riuscendo a raggiungere traguardi sempre più importanti e apprezzabili. Voglio dare il mio personale contributo per rendere l’Orlandina Volley ancora più grande”.

“È stata la passione dell’ambiente a convincermi ad entrare a far parte di questa società – afferma il General Manager Carmelo Galipò –, che oggi, grazie al nostro nuovo Title Partner, diventa ancora più grande, perché sostenuta da solide basi che ci permetteranno di puntare ancora più in alto”.

Il direttore sportivo dell’Orlandina Volley, l’argento olimpico Valerio Vermiglio, ha sottolineato gli obiettivi della società paladina: “Vogliamo radicare ancora di più, nel territorio, il nostro movimento. Come sempre punteremo sul settore giovanile, perché i ragazzi meritano fiducia e noi sentiamo la responsabilità di farli diventare i migliori adulti del futuro”.

“La storia dell’Orlandina Volley è cominciata dal suo settore giovanile – sottolinea il responsabile tecnico Valmi Fontanot – perché non si può pensare di iniziare a costruire la casa cominciando dal tetto. Creare le basi serve per puntare in alto: attorno alla prima squadra serve avere un movimento in grado di sostenere una realtà di alto livello, oltre a realizzare, in futuro, un ricambio generazionale”.