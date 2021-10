Oliveri: il lido “Baiadera” premiato al “Sun Beach 2021” di Rimini primo classificato nella categoria “Best Italian Beach”

Il lido “Baiadera” di Oliveri è stato premiato a Rimini ed ha raggiunto il gradino più alto del podio nella categoria “Best Italian Beach”, per le tradizionali spiagge all’italiana; una vittoria maturata nel concorso “Best Beach” di Mondo Balneare, l’unico riconoscimento nazionale per gli stabilimenti balneari italiani d’eccellenza.

Il Lido Baiadèra di Oliveri della famiglia Scardino, per il secondo anno consecutivo protagonista della fiera di Rimini, è stato l’unico stabilimento balneare siciliano a vincere:

“Oggi è un giorno che non dimenticheremo, anche quest’anno è stato particolare, forse più di quello passato, ha ricordato il responsabile del lido Francesco Scardino (nella foto); ma noi siamo dei sognatori seriali, cerchiamo sempre di creare bellezza e spesso ci riusciamo bene. Dedico il premio alla mia terra, alla Sicilia, protagonista indiscussa dell’estate 2021 e a tutti gli amici del Baiadèra, perché se non fosse per loro oggi sicuramente non avremmo raggiunto certi traguardi”.