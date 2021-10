Consigli comunali a Gioiosa Marea, Terme Vigliatore, Torregrotta e Capo d’Orlando

Il presidente uscente del consiglio comunale di Gioiosa Marea Maurizio Adamo ha convocato il civico consesso per il 26 ottobre, alle ore 15.30, il primo da sindaco per la neo eletta Giusy La Galia.

E’ stato invece convocato per lunedì 25 ottobre, alle ore 18.30, il consiglio comunale di Terme Vigliatore targato Bartolo Cipriano; il sindaco ha già nominato gli assessori – Domenico Genovese, Domenico Feminò, Florinda Duci e Davide Abbate, assegnato il ruolo di vice sindaco a Domenico Genovese e dovrà ancora assegnare le deleghe.

Allo stesso giorno, ma alle 18.00, è stato convocato il consiglio comunale di Torregrotta, prima assemblea del nuovo corso di Antonino Caselli.

Ultimo consiglio convocato, ma per il 27 ottobre, alle ore 18.00, quello di Capo d’Orlando. In aggiunta all’ordine del giorno che è previsto di norma per la prima sessione, anche la comunicazione sulla composizione della nuova giunta guidata da Franco Ingrillì, al quale i cittadini paladini hanno rinnovato la fiducia per il secondo mandato consecutivo.