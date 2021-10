Vulcano – Preoccupano sempre più le emissioni di gas. Trovati dei gatti morti, evacuata un’abitazione

È stata evacuata ieri sera, a scopo precauzionale, un’abitazione dell’isola di Vulcano, nei pressi di Porta Uccelli, alla base del cratere della Fossa, in cui viveva una signora da sola.

I Carabinieri, insieme alla Protezione Civile, sono andati a bussare alla porta dell’abitazione, invitando la proprietaria a lasciare la propria casa e scortandola in una struttura alberghiera dell’isola. A far crescere la preoccupazione nell’area, ai piedi del vulcano, in cui le emissioni di gas sono una costante da secoli, è stato il decesso dei gatti della signora, probabilmente morti asfissiati a causa delle emissioni di gas e fumi, aumentate nelle scorse settimane.

L’aumento delle emissioni gassose desta particolare preoccupazione a partire dal mese di settembre, il che aveva portato ad alzare il livello di allerta da verde a giallo. Il sindaco Giorgianni, con ordinanza, ha anche impedito la risalita al cratere dei turisti, se non accompagnati da guide esperte. Nelle ultime ore, però, la situazione, che è costantemente monitorata dagli esperti dell’INGV, appare ancora più allarmante.