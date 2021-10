Patti: crolli pericolosi in via dei Greci, una delle terre di nessuno

Crollo di pietre e mattoni in via dei Greci, una delle terre di nessuno di Patti, dove solo pochissimi residenti ci passano ed altri chissà.

In un nostro precedente servizio in tv avevamo annunciato un crollo che, puntualmente, a distanza di tempo, si è verificato; ma l’emergenza continua, perchè potrebbe venire giù tutto. Anche questo avevamo detto tempo addietro, ma ancora i vecchi muri resistono. Qui, dove insiste una delle terre di nessuno, da anni, il manto stradale è dissestato, la vegetazione cresce rigogliosa e selvaggia vicina alle abitazioni e porta tutto con se.

Qui siamo in una parte del centro storico, poco distante da altri crolli di cornicioni, pezzi di balconi pericolanti, vie strette, angoli angusti ed altre vegetazione selvaggia, attraverso i quali si può raggiungere anche il palazzo comunale; un degrado che forse pochi conoscono, di cui non c’era traccia nei programmi elettorali, se non per i soliti annunci. E con il nuovo esecutivo di Gianluca Bonsignore si spera che dagli annunci si passi ai fatti.

Sono un monito quei crolli in via dei Greci, prima che sia troppo tardi e non si verifichi una tragedia.