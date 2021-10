Maltempo, allerta arancione in Sicilia per la giornata di giovedì 14 ottobre

Dalla serata di oggi venti da forti a burrasca soffieranno su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Lo indica un avviso meteo della Protezione civile che valuta per domani allerta arancione per rischio idrogeologico in Sicilia, nella zona tirrenica. Allerta gialla invece sui restanti settori della regione.