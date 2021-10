Covid – 304 nuovi casi in Sicilia, ancora in calo i ricoveri. Oltre mille i guariti

Sono 304 i nuovi contagi da Covid-19 in 24 ore in Sicilia, a fonte di 17.276 test rapidi e molecolari processati. In leggero aumento rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 273 i nuovi a fronte di oltre 13.800 test. L’indice di positività scende all’1,8%.

Torna scendere il dato dei ricoveri ospedalieri: nei reparti ordinari sono 314 i degenti, 26 in meno rispetto al report precedente. In terapia intensiva invece sono 41 i pazienti ricoverati, due in più, con 4 ingressi del giorno.

6 i decessi segnalati oggi: 5 sono riferiti ai giorni precedenti. E’ invece boom di guariti, con 1.045 persone che hanno sconfitto il virus.

A far registrare il maggior numero di contagi è la provincia di Catania, con 127 nuovi contagi. Segue Palermo con 43, 38 a Siracusa e 31 ad Agrigento. Poi 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta e Messina, 11 a Enna ed 8 a Trapani.