Covid, in Sicilia 273 nuovi casi del giorno. In calo i ricoveri. Segnalate 12 vittime

Sono 273 i nuovi contagi da covid-19 in 24 ore in Sicilia, a fonte di 13.879 test rapidi e molecolari processati. In aumento rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 231 i nuovi a fronte di oltre 12.500 test. L’indice di positività sale lievemente dall’1,8% al 1,9%.

Torna scendere il dato dei ricoveri ospedalieri: nei reparti ordinari sono 340 i degenti, 5 in meno rispetto al report precedente, ed anche in terapia intensiva, dove i pazienti sono oggi 39, ci sono 3 ricoverati in meno di ieri, senza nessun ingresso del giorno.

12 i decessi segnalati oggi, stesso numero di ieri, 9 riferiti a giorni precedenti del mese di ottobre, 2 a settembre ed uno ad agosto.

878 i guariti nelle ultime 24 ore, che contribuiscono a far scendere il numero degli attuali positivi a 10.036.

A far registrare il maggior numero di contagi è la provincia di Catania, con 99 nuovi contagi. Segue Palermo 54, Siracusa 31 e Messina 30. Poi Trapani 19, Agrigento ed Enna 16, Caltanissetta 5 ed in ultimo Ragusa 3.

