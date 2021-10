Covid-19 – 231 i nuovi casi del giorno in Sicilia, mentre aumentano i ricoveri

Sono 231 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 11 ottobre, a fronte di 12.558 tamponi processati e l’indice di positività scende all’1,8% (ieri era al 2,4%). Ieri, infatti, erano stati 250 i nuovi casi su 10.068 tamponi.

Numeri ancora in discesa, per il terzo giorno consecutivo, ma, stavolta, salgono i ricoveri in regime ordinario (+10), come spesso avviene il lunedì per le poche dimissioni del weekend. Attualmente in Sicilia ci sono 10.653 positivi al Covid, di cui i ricoverati con sintomi sono 345, mentre si trovano in terapia intensiva 42 pazienti.

Sono 5 i decessi nelle ultime 24 ore di cui 3, come comunica la Regione Siciliana, sono avvenuti nei giorni scorsi e 321 i guariti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 30 a Palermo, 97 a Catania, 3 a Messina, 12 a Ragusa, 35 a Trapani, 20 a Siracusa, 23 a Caltanissetta, 5 ad Agrigento e 6 a Enna.