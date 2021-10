Basicò: il palazzo baronale “De Maria” sarà la sede legale dei “Parco dei Monti e Borghi Peloritani”

Il Parco dei Monti e Borghi Peloritani é una realtà, la cui sede sarà a Basicó proprio presso il palazzo baronale “De Maria” e che il sindaco Filippo Gullo ha offerto a titolo gratuito per farne la sede legale.

Questo è stato deliberato nel corso del convegno celebratosi sabato scorso a Basicó; è un parco che può rappresentare la svolta sostenibile per il territorio dei Peloritani e per tutti i suoi borghi. Nei fatti si sono poste le basi per la formazione del comitato promotore con il coordinamento e la guida del “Gal Tirrenico” che condurrà alla definizione di una proposta di Piano del Parco. Al tavolo degli oratori il sindaco di Basicó Filippo Gullo, il presidente del “Gal Tirrenico” Girolamo Bertolami, il direttore del Gal Roberto Sauerborn ed il deputato regionale Tommaso Calderone.

Il sindaco di Taormina Mario Bolognari è intervenuto sulle dinamiche turistiche partendo da Taormina che guarda con grande interesse a nuove forme di accoglienza diffuse per evitare la massificazione delle presenze che, nei fatti, non portano nuove risorse al territorio sino a quando non si riuscirà a prolungare il periodo di permanenza e a creare una filiera locale delle economie. Tutti i sindaci presenti hanno condiviso l’iniziativa, così come i partners privati e gli ordini professionali che attendono da decenni l’attivazione di questo importante strumento di gestione e sviluppo sostenibile dei Peloritani.